Митянский: одна из задач государства - вовлечь инициативную молодежь в бизнес и поддержать ее

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задача государства - вовлечь инициативных молодых людей в бизнес-среду и поддержать их. Такое мнение высказал сегодня заместитель министра экономики Сергей Митянский во время торжественного открытия Центра поддержки молодежного предпринимательства и мастерской FabLab в Орше, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Сергей Митянский отметил: предпринимательство - это драйвер экономического роста регионов и источник инноваций.

"Государство последовательно создает условия для активизации предпринимательской инициативы и заинтересовано, чтобы вклад МСП в развитие экономики страны динамично прирастал. Особый вектор работы - молодежное предпринимательство. Работать с молодежью, вовлекая ее энергию в бизнес-среду, и поддерживать такие начинания - одна из задач государства", - подчеркнул он.

По его словам, молодежь - это движущая сила. "Очень много одаренных и активных ребят, которые хотят внести свой вклад в развитие общества и государства. Нельзя пропустить ни одного из них, надо вести, обучить, направить, поддержать их инновационные идеи, дать свободу творчества. А мы, со стороны государства, должны быть готовы создать такие условия, чтобы эта предпринимательская инициативность приносила пользу им, их малой родине, как Орша, и стране в целом", - отметил заместитель министра.

Сергей Митянский посетил лаборатории Центра поддержки молодежного предпринимательства и мастерской FabLab. Замминистра и других участников мероприятия ознакомили с программами и курсами дополнительного образования в IT и предпринимательской деятельности, с основными направлениями работы мастерской. Кроме того, заместитель министра экономики посетил Оршанский колледж ВГУ имени П.М.Машерова и бизнес-инкубатор "Закон и Порядок".

Центр поддержки молодежного предпринимательства и мастерская FabLab открылись по проекту "Поддержка экономического развития на местном уровне в Беларуси". Данный проект финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством экономики Беларуси. Инициативу по созданию центра воплощает общественное объединение "Развитие - XXI век".-0-