Мясникович и Лавров отметили рост значения ЕАЭС в глобальной системе экономических отношений

22 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович сегодня в Москве встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Стороны обсудили актуальные вопросы функционирования Евразийского экономического союза, перспективные направления дальнейшего углубления интеграционных процессов, а также международную деятельность ЕАЭС. "Собеседники с удовлетворением отметили заинтересованность третьих стран и объединений в налаживании сотрудничества с союзом, что отражает его возрастающее значение в глобальной системе экономических отношений", - подчеркнули в пресс-службе.-0-