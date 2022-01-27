Мясникович и замглавы МИД Беларуси обсудили создание зон свободной торговли ЕАЭС с Ираном, Египтом и Индией

27 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Встреча председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича и заместителя министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника состоялась сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Были обсуждены ключевые вопросы международной деятельности ЕАЭС, включая ход переговоров о создании зон свободной торговли с приоритетными партнерами, среди которых - Иран, Египет и Индия, а также взаимодействие с государствами - наблюдателями при союзе", - отметили в ЕЭК.

Стороны отдельно затронули аспекты сотрудничества с рядом региональных интеграционных объединений и международными организациями, в том числе ООН.-0-