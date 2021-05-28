Мясникович: интеграция в ЕАЭС доказала свою состоятельность

28 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Интеграция в Евразийском экономическом союзе доказала свою состоятельность. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович в послании по случаю 7-летия подписания Договора о ЕАЭС, сообщает БЕЛТА.

"Семь лет назад, 29 мая 2014 года, был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе, - напомнил глава Коллегии ЕЭК. - Это основополагающий документ, олицетворяющий начало всеобъемлющей интеграции по широкому кругу экономических вопросов. Благодаря последовательной работе по реализации положений договора на сегодняшний день в ЕАЭС успешно функционирует единый рынок товаров более чем на 180 млн потребителей из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Достигнут значительный прогресс в формировании рынка услуг, который уже охватывает 53 сектора. Приняты единый Таможенный кодекс и Фармакопея союза. Обеспечиваются свобода передвижения и социальные гарантии трудящихся, а в январе 2021 года вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении. Действуют 49 технических регламентов и более 12 тыс. международных стандартов, благодаря чему порядка 85% товаров сертифицированы по единым техническим нормам".

"Интеграция в ЕАЭС доказала свою состоятельность. За первые пять лет функционирования объем ВВП Евразийского экономического союза увеличился на 21%, достигнув по итогам 2019 года почти $2 трлн. Промышленное производство выросло на 13,2%, в том числе в обрабатывающей промышленности - почти на 15%. Эти показатели выше, чем в других интеграционных объединениях, например в Евросоюзе. Объем взаимной торговли государств ЕАЭС за этот же период вырос на 27,7%", - подчеркнул Михаил Мясникович.

Евразийский экономический союз стал неотъемлемым элементом архитектуры международных экономических отношений. К началу 2021 года ЕЭК заключила 14 меморандумов о сотрудничестве или взаимопонимании с правительствами третьих стран, а также 9 меморандумов с региональными интеграционными группировками. Три государства получили статус наблюдателя при ЕАЭС (Молдова, Куба, Узбекистан), с пятью странами союз заключил торговые соглашения разной глубины (Вьетнам, Иран, Китай, Сингапур, Сербия).

Ключевое событие последнего времени - утверждение главами государств ЕАЭС в декабре 2020 года стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Стратегия расширяет горизонты Договора о ЕАЭС и ознаменовывает переход от этапа становления к этапу проектной интеграции. "Сегодня для ускорения экономического роста в ЕАЭС необходимо форсированное наращивание инвестиционной и инновационной активности на основе эффективного использования производственных мощностей, трудовых ресурсов и научно-технического потенциала, - убежден глава Коллегии ЕЭК. - Интеграция должна работать в интересах граждан наших стран, делать их жизнь в союзе комфортной. Именно поэтому в стратегии-2025 заложены такие новые сферы экономического взаимодействия в ЕАЭС, как образование и наука, туризм, спорт и здравоохранение".

"Уверен, что только вместе мы сможем преодолеть последствия пандемии и в полной мере реализовать потенциал стратегических направлений, что позволит выйти на опережающие темпы экономического роста, достичь сбалансированной реализации национальных и союзных целей, укрепить позиции ЕАЭС и его государств-членов в мире", - резюмировал Михаил Мясникович.-0-

Негативное влияние пандемии на экономики стран ЕАЭС ослабевает - Мясникович