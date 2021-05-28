Негативное влияние пандемии на экономики стран ЕАЭС ослабевает - Мясникович

28 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Негативное влияние пандемии COVID-19 на экономики стран Евразийского экономического союза постепенно ослабевает. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович в послании по случаю исполняющегося 29 мая 7-летия подписания Договора о ЕАЭС, сообщает БЕЛТА.

"Негативное влияние пандемии COVID-19 на экономики стран союза постепенно ослабевает. На фоне мер экономической поддержки и снятия ограничительных мер в ряде отраслей экономик наблюдается восстановление, - отметил Михаил Мясникович. - Объем взаимной торговли в ЕАЭС в январе-марте 2021 года увеличился на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем торговли с третьими странами вырос на 3,9%".

Глава Коллегии ЕЭК констатировал, что прошедший год стал для ЕАЭС настоящим испытанием и проверкой на прочность. "Полагаю, что союз достойно справился с этим вызовом, - заявил он.- Благодаря слаженным действиям правительств государств-членов и Евразийской экономической комиссии удалось организовать эффективное управление ресурсами, критически важными лекарственными средствами, медицинскими изделиями, промышленными и продовольственными товарами. Принимались своевременные меры по обеспечению экономической стабильности и противодействию коронавирусной инфекции".-0-

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