Мясникович: негативное влияние пандемии COVID-19 на экономики стран ЕАЭС постепенно ослабевает

15 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович констатирует постепенное ослабление негативного влияния пандемии COVID-19 на экономики стран Евразийского экономического союза. Об этом он сказал сегодня на XXII Апрельской международной научной конференции российского национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Начало 2021 года выглядит неплохо, - отметил Михаил Мясникович. - Негативное влияние пандемии COVID-19 на экономики стран союза постепенно ослабевает: например, в Беларуси объем промышленного производства в январе - феврале 2021 года увеличился на 8,3% по сравнению с январем - февралем 2020 года, объем взаимной торговли государств союза увеличился в январе 2021-го на 3,3%. По прогнозу международных организаций, в 2021 году ожидается циклическое восстановление мировой экономики. В лидерах окажутся страны, эффективно развернувшие экономические стимулы и вакцинацию населения. Например, темпы роста ВВП России могут составить ориентировочно 3%, а в 2022 году - до 3,9%".

Глава Коллегии ЕЭК напомнил, что для минимизации коронакризиса на уровне ЕАЭС были предприняты скоординированные действия.

"Это ограничило скорость распространения вируса, мы обеспечили управление ресурсами, лекарствами и медицинскими изделиями, стремились создать условия для эффективного посткризисного восстановления, - подчеркнул он. - Огромное значение имела своевременная разработка Российской Федерацией высокоэффективных вакцин против коронавируса, организация их поставок и локализация производств в странах ЕАЭС, что может служить позитивным примером интеграционного сотрудничества в интересах миллионов людей".

За 2020 год только уровне глав государств прошли три заседания, было принято специальное совместное заявление, посвященное мерам по борьбе с коронавирусом. На уровне глав правительств прошло шесть заседаний, три из которых в очном формате. На 15 заседаниях Совета ЕЭК приняты 73 решения прямого действия, а на заседаниях Коллегии ЕЭК - 187 решений прямого действия.-0-