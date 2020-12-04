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04 декабря 2020, 12:45

Мясникович считает необходимым объединить усилия стран ЕАЭС в развитии товаропроводящих сетей

Фото из архива
Фото из архива

4 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович считает необходимым объединить усилия стран Евразийского экономического союза в развитии товаропроводящих сетей. Об этом он сказал сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета, которое проходит в режиме видеосвязи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Были предложения по объединению усилий государств - участников нашего союза в развитии товаропроводящих сетей. Предварительное изучение свидетельствует об актуальности данного вопроса для стран и для союза в целом", - отметил Михаил Мясникович.

Сославшись на данные из открытых источников, председатель Коллегии ЕЭК констатировал, что в Беларуси уже действует более 55 логистических центров. "И фактически завершено формирование логистической инфраструктуры между ЕАЭС и Европейским союзом в Китайско-белорусском индустриальном парке - опорной точке "Пояса и пути", - сказал он. - Планируется создание 24 оптово-распределительных центров в Казахстане. Во исполнение указа президента России к уже имеющимся в стране будут созданы узловые грузовые мультимодальные транспортно-логистические центры в 12 регионах РФ суммарной мощностью более 50 млн т".

"Комиссия могла бы проработать конкретные направления взаимодействия и взаимодополняемости, если не будет возражений, чтобы объединенными усилиями увеличить вклад логистики в экономику стран ЕАЭС, которая сегодня у нас в два раза ниже, чем в Европейском союзе", - добавил Михаил Мясникович.-0-

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