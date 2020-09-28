Мясное мороженое и сухие смеси: НАН представит 240 новых разработок на "Белагро"

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси представит на "Белагро-2020" почти 240 новых разработок и технологий. Среди них - мясное мороженое и сухие смеси для аддитивных технологий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Академии наук.

Впервые на выставке "Белагро-2020" РУП "Институт мясо-молочной промышленности" НАН Беларуси представит мясное мороженое Ice meat. "Мороженое представляет собой освежающий оригинальный полезный продукт, который идеально подходит для легкого перекуса. Инновационное мясное мороженое является высококачественным сбалансированным изделием благодаря наличию в его составе отборного мясного сырья и других полноценных ингредиентов. Такое мороженое придется по вкусу молодежи, детям, которые одновременно при употреблении любимых ими десертов смогут восполнить потребности организма в незаменимых микронутриентах, содержащихся в мясных продуктах, а также гурманам и ценителям продукции будущего", - рассказали в пресс-службе.

Также среди новинок этого предприятия - сухие смеси для изготовления кулинарных изделий и полуфабрикатов с использованием аддитивных технологий (3D-технологий). "Смеси для аддитивных технологий изготовлены на основе высококачественного мясного сырья (свинины, говядины, мяса цыплят-бройлеров) с добавлением сухих молочных продуктов и других полноценных ингредиентов. Они отличаются повышенной пищевой ценностью и улучшенными технологическими показателями. Смеси предназначены для создания кулинарных изделий и полуфабрикатов нового поколения оригинальной формы, с повышенным содержанием белка и сниженным содержанием жира, а также другими высокими потребительскими свойствами", - пояснили в Академии наук.

"Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию" продемонстрирует в рамках выставки семена новых сортов основных сельскохозяйственных культур с высоким потенциалом продуктивности и урожайности, созданных учеными-аграриями на базе центра. "Институт льна" покажет новые сорта льна-долгунца с высоким потенциалом урожайности и продуктивности. "Институт защиты растений" представит фунгицидные препараты на основе использования промышленных отходов гальванического производства, предназначенные для защиты плодовых, ягодных, овощных культур и картофеля от возбудителей грибковых заболеваний (фитофтороз, альтернариоз, парша, корневые гнили и др.).

На выставочных стендах "Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству" посетители смогут ознакомиться с новыми сортами картофеля, уникальными по урожайности, товарности и лежкости. А "Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству" представит новейшие биотехнологии в племенном животноводстве. Среди них - подтверждение достоверности происхождения животных по микросателлитным локусам (крупного рогатого скота, свиней, лошадей), маркер-зависимая селекция (определение генотипа животного независимо от пола, возраста, физиологического состояния) и другие.

30-я Международная специализированная выставка "Белагро-2020" пройдет с 29 сентября по 4 октября на территории Футбольного манежа на проспекте Победителей, 20/2 в Минске. По информации организаторов, участие в форуме примут около 400 компаний из 15 стран. От НАН Беларуси в мероприятии поучаствуют 36 организаций.-0-