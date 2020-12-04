ММЗ оснастил двигателями погрузчики Ковровского электромеханического завода

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод оснастил двигателями мини-погрузчики Ковровского электромеханического завода (Россия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского предприятия.

"Благодаря минскому двигателю завершилась локализация флагманского мини-погрузчика АNТ-1000 Ковровского электромеханического завода (КЭМЗ)", - отметили в пресс-службе.

Совместный проект российского и белорусского заводов стартовал в начале 2019 года по итогам рабочей поездки в город Ковров генерального директора ММЗ Александра Рогожника и технического директора Игоря Анушкевича. Переговоры о перспективном сотрудничестве на электромеханическом заводе были проведены по нескольким направлениям. Одним из них стала комплектация четырех погрузчиков минскими двигателями: на АNТ-750 планировалось устанавливать мотор MMZ-4DT, на АNТ-3000 - Д-260, на АNТ-2321 - Д-245S2. Четвертой моделью для эксперимента был выбран АNТ-1000 с оснащением двигателем Д-243S2. С него и начались работы.

Российские специалисты представили 3D-модель подкапотного пространства машины, а белорусские моторостроители скомпоновали для него соизмеримую 3D-модель двигателя. "Конструктор" сложился идеально, требовалось, чтобы двигатель соответствовал габаритным размерам моторного отсека и обеспечивалось подключение всех систем. Специально для российского партнера было создано новое исполнение двигателя - Д-243S2-2778. Модификация, по сути, эксклюзивная, отработанная под заказчика с учетом всей сложности технологического процесса", - рассказали в ММЗ.

После формирования комплектации мотора был изготовлен опытный образец и направлен россиянам в октябре 2019 года. А уже в апреле текущего года завершились приемочные испытания погрузчика АNТ-1000 с двигателем ММЗ. Партнеры остались довольны тягово-скоростными характеристиками, уровнем расхода топлива и другими показателями, в результате сделали заявку на поставку 60 моторов Д-243S2-2778, которая на сегодня уже выполнена.

Сейчас первая партия из 20 новых АNТ-1000 отгружена покупателям (установка на машины остальных двигателей продолжается). На этих погрузчиках минский двигатель заменил японские и европейские моторы, что стало завершающим этапом локализации производства. Ранее КЭМЗ нашел замену другим импортным комплектующим в России. Согласно постановлению правительства РФ, товары, произведенные в Беларуси, в Союзном государстве в программах импортозамещения признаются отечественными. На Ковровском заводе заявляют, что локализация дает продукции значительное конкурентное преимущество. "Мини-погрузчик также прибавил в мощности. Минские моторы широко известны, потребитель уверен в доступности сервиса и малых эксплуатационных расходах", - сообщили в пресс-службе КЭМЗ.

На недавней Международной специализированной выставке сельскохозяйственной техники "АГРОСАЛОН-2020" в Москве руководители минского и ковровского предприятий договорились о форсировании сотрудничества. Ориентировочные поставки двигателей Д-243S2-2778 в 2021 году составят 400 штук. Ускорится и реализация проектов с остальными погрузчиками.

Ковровский электромеханический завод - высокотехнологичное многопрофильное предприятие. Специализируется на выпуске электрических и гидравлических систем и приборов, техники гражданского назначения, в том числе мини-погрузчиков, многофункциональных фронтальных погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков, гидравлических подъемников, тракторов, металлообрабатывающего оборудования.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощностей от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий в Беларуси, России, странах СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 40 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-

Фото КЭМЗ