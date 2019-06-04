4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод (ММЗ) прорабатывает поставки продукции в страны Юго-Восточной Азии, сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист по продажам на экспорт ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод" Елена Данильчик-Тросько на полях международной специализированной выставки "Белагро-2019".

"Мы поставляем свою продукцию во множество стран, в том числе Венгрию, Польшу, Сербию, Молдову, Азербайджан, Египет. Одним из преимущественных рынков является Казахстан. На Кубе у нас реализуется масштабный проект по переоборудованию советской техники нашими дизельными двигателями. Прорабатываем вопросы поставок на рынки стран Африки, Юго-Восточной Азии", - сказала Елена Данильчик-Тросько.

На выставке "Белагро" ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод" презентовало новые разработки. В числе важнейших - четырехцилиндровый дизельный двигатель MMZ-3.6DTI номинальной мощностью 88 кВт (120 л.с.), рабочим объемом 3,6 л. В нем применены современные конструкторские решения, позволившие обеспечить его экономичность, оптимизацию габаритов, улучшение наполняемости цилиндров, рабочего процесса и процесса сгорания топлива. Двигатель может применяться на погрузчиках, тракторах, дорожно-строительной технике, возможна его автомобильная модификация.

Представлен на выставке и четырехцилиндровый дизельный двигатель MMZ-4DTI для внедорожной техники рабочим объемом 2,1 л и номинальной мощностью 53 кВт (72 л.с.) Это четырехтактный, рядный двигатель с жидкостной системой охлаждения, турбонаддувом с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха. Планируется применение этого двигателя на тракторах ОАО "МТЗ", дорожно-строительной технике "Амкодора".

В 2019 году на предприятии освоено производство четырех моделей передвижных компрессорных станций с дизельным приводом. На выставке "Белагро" представлены две из них. Компрессорные станции предназначены для работ с отбойными молотками, перфораторами, пескоструйными установками и другим пневматическим инструментом. Они незаменимы при производстве дорожных, строительных и ремонтных работ.

Минский моторный завод был основан в 1963 году. Он специализируется на разработке, проектировании и производстве современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На предприятии выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощностей от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Потребителями двигателей являются конвейерные производства в Беларуси, Российской Федерации, странах СНГ и дальнего зарубежья.

Международная специализированная выставка "Белагро-2019" проходит 4-9 июня в торгово-логистическом центре "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица Минского района. В ней участвуют более 550 компаний из 29 стран, среди которых Австрия, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Индия, Италия, Испания, Канада, Китай, Нидерланды, Россия, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция. Организатором выступает ЗАО "Минскэкспо", соорганизатором - IFW-expo. Выставка организована при поддержке и участии Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства промышленности и Национальной академии наук Беларуси.

Помимо "Белагро-2019", во время Белорусской агропромышленной недели с 4 по 9 июня в Минском районе проходят международные специализированные выставки "Белферма", "Белпродукт", "Продмаш. Холод. Упак".-0-