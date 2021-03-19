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19 марта 2021, 15:20

ММЗ рассказал о новых разработках шестицилиндровых двигателей

Фото ММЗ
Фото ММЗ

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. О разработках новых шестицилиндровых двигателей ММЗ рассказали корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минского моторного завода.

"Для сохранения лидирующих позиций в двигателестроении Беларуси и странах ближнего зарубежья Минский моторный завод активно осуществляет инновационную деятельность, последовательно повышая технический уровень разрабатываемой и производимой продукции. В истекшем году специалистами ММЗ проделана значительная работа по разработке конструкции новых двигателей, улучшению их качества, надежности и других эксплуатационных свойств", - подчеркнули в пресс-службе.

Создана конструкция и изготовлены опытные образцы двигателей Д-245 уровня Stage 5, различных модификаций трех- и четырехцилиндровых малолитражных моторов, газопоршневого двигателя MMZ-262CNG, газодизельного двигателя ГД-243 для Узбекистана. Значительное место среди инновационных разработок занимают шестицилиндровые двигатели, расширяется их применяемость, совершенствуется конструкция и появляются новые варианты комплектации.

В связи с введением в ближайшее время в странах Таможенного союза норм Stage 3A, конструкторы Минского моторного завода предложили двигатель Д-260.1S3А-909, предназначенный для установки на трактор "Беларус-1523". Рабочий объем мотора - 7,12 л, мощность 156 л.с. при частоте вращения коленчатого вала 2100 об/мин. Двигатель оснащен системами турбонаддува, промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, топливной аппаратурой Common Rail.

Впервые для Минского моторного завода применена рециркуляция отработавших газов по высокому контуру, что приводит к повышению надежности мотора. Сейчас опытный образец Д-260.1S3А-909 находится на МТЗ и готовится проходить эксплуатационные испытания в составе трактора.

"Для нашего основного белорусского партнера подготовлена еще одна новинка - двигатель Д-262.4S2-200 рабочим объемом 7,98 л, мощностью 355 л.с. при частоте вращения 2100 об/мин. Сегодня это самый мощный двигатель в линейке ММЗ. Он предназначен для энергонасыщенного трактора "Беларус-3522". Увеличение мощности достигнуто за счет подбора турбины и оптимальных параметров. Для повышения надежности внедрен ременной привод пневмокомпрессора. К настоящему моменту собрано два опытных образца мотора", - отметили в пресс-службе.

Заявки на новые разработки поступали и от других белорусских потребителей. Партнерами сделан заказ на двигатели для современной техники лесопромышленного комплекса и в качестве базового был выбран мотор Д-260.4S2. Раньше он комплектовался механической топливной системой. Теперь же разработано его исполнение с электронной топливной аппаратурой Common Rail, так как двигатель должен соответствовать уровню машин, оснащенных кабиной с широким функционалом, множеством электронных систем.

В прошлом году предприятию-партнеру была отгружена партия моторов Д-260.4S2-913 для оснащения техники. Вскоре предстоит проведение ее сертификации с двигателями ММЗ.

В качестве альтернативы зарубежным двигателям, планируются применение минского мотора на комбайне КЗС-10К. Под специальные технические требования заказчика, специалисты ММЗ разработали исполнение двигателя Д-262.1S2-201. В сезон уборочной комбайн с новым двигателем будет проходить испытания в работе на полях.

"Конструкторы Минского моторного завода в нынешнем году продолжают создание и совершенствование двигателей, исходя из современных тенденций моторостроения, оперативно реагируя на изменения мировых рынков и пожелания потребителей", - констатировали на предприятии.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощностей от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий в Беларуси, странах СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-

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