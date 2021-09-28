Мнение: при разработке указа об СТ надо уделять внимание мелким проблемам

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При разработке проекта указа о садоводческих товариществах надо уделять внимание мелким проблемам. Таким мнением сегодня поделился председатель правления СТ "Колос-Сад" Андрей Матусевич во время круглого стола "Меры и новации по упорядочению деятельности садоводческих товариществ" в БЕЛТА.

"Садоводы уже давно ждут изменений в законодательстве. Проект указа о садоводческих товариществах содержит инновационные предложения и снимает несколько проблемных вопросов, которые давно требовали решения. Это переход садоводческих товариществ в населенные пункты, перевод садовых домиков в жилые дома и многое другое. Вместе с этим в нем много внимания уделяется глобальным темам, в то время как мелкие проблемы остаются незамеченными - именно с ними ежедневно приходится сталкиваться руководителям и членам садовых товариществ", - рассказал Андрей Матусевич.

По его словам, имеется ряд вопросов, которые требуют серьезной проработки и согласованности с другими нормативными актами. Так, в проекте указа не поставлена точка в вопросе возмещения потерь, связанных с транспортировкой электроэнергии, не решена проблема по возмещению расходов, связанных с отключением и подключением членов товарищества к сетям, водопроводу. Помимо этого, отсутствует ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка и практически нет мер воздействия в отношении нарушителей в товариществах, за исключением отключения их участков от электро- и водоснабжения. "Вместе с тем данные рычаги воздействия не работают в отношении тех собственников, которые не используют участки по их целевому назначению. В проекте их и вовсе фактически убирают, предоставляя право правлению производить отключения только после получения собственниками предупреждений. Члены товарищества и так пытаются уклониться от исполнения обязанностей, что выражается в неполучении ими любых писем как от товарищества, так и от государственных органов, судов. Если это не проработать, о мерах воздействия можно будет забыть", - подчеркнул председатель правления.

Он отметил, что имеется и ряд других вопросов, которые требуют обсуждения и принятия решений до того, как указ будет принят.-0-