Многим не нравится самостоятельность Беларуси - Головченко

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многим не нравится самостоятельность Беларуси, заявил сегодня премьер-министр Беларуси Роман Головченко пленарном заседании VII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Многим не нравится самостоятельность Беларуси. Нас раскачивали не год и не два, пробовали на зуб, применяли самые разные методики цветных революций. Беларусь столкнулась не просто с давлением - по сути, с попытками изнутри подорвать наше общество", - отметил Роман Головченко.

По его словам, пока основное противоборство идет в информационном пространстве, которое по степени влияния на общество стало четвертой боевой средой наряду с землей, водой и воздухом.

Глава белорусского правительства считает, что идет манипуляция массовым сознанием, создаются фейковые сообщения, содержащие откровенную ложь и провокацию. "Именно с этого начинаются социальные катаклизмы в современности. В результате страдают миллионы людей, меняется политическая карта мира, отодвигаются на второй план общепринятые нормы морали, нравственности, общечеловеческие ценности", - подчеркнул Роман Головченко.

По мнению премьер-министра, под информационный прессинг в первую очередь попадают молодые люди. "Во многом от нас зависит, усвоят ли они традиционные и созидательные ценности, не предадут ли память поколений и смогут ли правильно ориентироваться в своей жизни. Ведь именно им мы должны передать наши страны, наше Союзное государство, передать мир, порядок и спокойствие, традиции и идеалы, приверженность добру и справедливости, патриотизм и братскую дружбу между белорусами и россиянами. Это фундаментальные ценности, на которых основывается наше прошлое, настоящее и будущее", - считает Роман Головченко.-0-

Головченко считает необходимым активизировать сотрудничество с Россией в политике и экономике "Необходимо активизировать совместную деятельность по целому спектру направлений - в политике, экономике, социальной сфере, образовании и культуре", - отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Матвиенко: важно вместе противостоять попыткам искажения истории, сохранить правду о войне "Нельзя не видеть, что и в наше время предпринимаются попытки строить политику насилия, неправомерных санкций. Вот почему так важно вместе противостоять попыткам искажения истории, сохранить правду о войне, передавать ее будущим поколениям. И здесь российский и белорусский народ на одной волне", - сказала Валентина Матвиенко.

Матвиенко: все экономические проблемы России и Беларуси преодолимы "Не все в нашем экономическом сотрудничестве идет гладко, имеются проблемы, но все они преодолимы", - сказала председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко.

Луцкий: правда в тяжелейшей схватке с постправдой выстояла и побеждает "Мы стали свидетелями неоднократных информационных атак на наши страны. И последние события в Беларуси наиболее яркий пример того, сколь мощными и разрушительными по своим последствиям для общества они могут быть", - сказал министр информаци Игорь Луцкий.

Будущее Союзного государства будет зависеть от внедрения новых технологий - Рапота "Союзное государство должно быть нацелено в будущее. Мы живем в стремительно меняющемся мире, трансформируется политическая расстановка сил, возникают новые технологические уклады", - сказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Беларусь и Россия продвинулись в понимании по вопросу цены на газ в 2021 году - Семашко "Я встречался 11-го (сентября) с Миллером (председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. - Прим. БЕЛТА) в Санкт-Петербурге, мы продвинулись в понимании. Нюансы не буду говорить. Плодотворно поработали, поговорили, нашли в главных вопросах консенсус", - отметил посол Беларуси в России Владимир Семашко.