Многим не нравится самостоятельность Беларуси - Головченко

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многим не нравится самостоятельность Беларуси, заявил сегодня премьер-министр Беларуси Роман Головченко пленарном заседании VII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.
"Многим не нравится самостоятельность Беларуси. Нас раскачивали не год и не два, пробовали на зуб, применяли самые разные методики цветных революций. Беларусь столкнулась не просто с давлением - по сути, с попытками изнутри подорвать наше общество", - отметил Роман Головченко.
По его словам, пока основное противоборство идет в информационном пространстве, которое по степени влияния на общество стало четвертой боевой средой наряду с землей, водой и воздухом.
Глава белорусского правительства считает, что идет манипуляция массовым сознанием, создаются фейковые сообщения, содержащие откровенную ложь и провокацию. "Именно с этого начинаются социальные катаклизмы в современности. В результате страдают миллионы людей, меняется политическая карта мира, отодвигаются на второй план общепринятые нормы морали, нравственности, общечеловеческие ценности", - подчеркнул Роман Головченко.
По мнению премьер-министра, под информационный прессинг в первую очередь попадают молодые люди. "Во многом от нас зависит, усвоят ли они традиционные и созидательные ценности, не предадут ли память поколений и смогут ли правильно ориентироваться в своей жизни. Ведь именно им мы должны передать наши страны, наше Союзное государство, передать мир, порядок и спокойствие, традиции и идеалы, приверженность добру и справедливости, патриотизм и братскую дружбу между белорусами и россиянами. Это фундаментальные ценности, на которых основывается наше прошлое, настоящее и будущее", - считает Роман Головченко.-0-