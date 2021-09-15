МНС опровергло информацию о рассылке для ИП от имени налоговых органов

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15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам опровергло информацию о рассылке для ИП от имени налоговых органов, сообщает БЕЛТА.
В интернете и некоторых Telegram-каналах распространены сведения о том, что якобы от имени налоговых органов индивидуальным предпринимателям стала приходить рассылка о необходимости регистрации юридического лица для осуществления предпринимательской деятельности.
"Данная информация не соответствует действительности. Никакой рассылки с подобной информацией налоговые органы не делали", - заявили в МНС.-0-