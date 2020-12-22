МНС предлагает обсудить изменения в использовании кассового оборудования

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам предлагает обсудить проект постановления Совмина и Нацбанка "Об изменении постановления Совета Министров и Национального банка Беларуси №924/16 от 6 июля 2011 года", касающегося использования кассового и иного оборудования при приеме средств платежа. Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Предметом правового регулирования проекта являются общественные отношения, связанные с условиями проведения расчетов юрлицами и ИП с покупателями (потребителями) с использованием мобильных устройств с платежным приложением, выполняющих функции платежного терминала, а также использованием кассового оборудования и приемом средств платежа.

Организатор общественного обсуждения - Министерство по налогам и сборам.

Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 22 декабря 2020 года по 1 января 2021 года на электронный адрес: maykovskiy@nalog.gov.by с пометкой "Обсуждение проекта постановления".-0-