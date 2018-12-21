МНС предлагает упростить порядок ведения учета доходов и расходов ИП

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам выносит на общественное обсуждение проект постановления "О порядке ведения учета", сообщили БЕЛТА в пресс-службе МНС.

Министерство проводит работу по упрощению порядка ведения учета индивидуальными предпринимателями, в том числе с учетом планируемых изменений Налогового кодекса. По результатам совместной работы сформирован перечень предложений, который реализован министерством в проекте постановления "О порядке ведения учета". Документ предусматривает внесение изменений и дополнений в порядок ведения учета доходов и расходов индивидуальными предпринимателями - плательщиками подоходного налога и плательщиками единого налога.

Проект постановления объединяет в одну инструкцию порядок ведения учета для ИП - плательщиков подоходного налога, а также ИП - плательщиков единого налога. При этом предлагается установить единый перечень форм книг учета и учетных документов, обязанность по заполнению которых будет зависеть от вида налогов, плательщиком которых является ИП. Например, при ввозе товаров и уплате ввозного НДС индивидуальный предприниматель, независимо от применяемого режима налогообложения, обязан будет заполнить книгу учета сумм НДС.

При необходимости плательщики до начала отчетного периода вправе дополнить формы книг учета с сохранением в них показателей, необходимых для исчисления налоговой базы. Также они вправе предусмотреть в них показатели, отражающие учет товарно-материальных ценностей (имущества) и их реализацию в количественном и стоимостном выражении по каждому виду товаров (работ, услуг), имущественных прав, а также иные показатели, связанные со спецификой осуществляемой ими деятельности.

Также в проекте постановления закреплен ряд терминов и их определений (имущество, обязательство, первичный учетный документ, учетный документ, хозяйственная операция). Установлены единые подходы в отношении первичных учетных документов, определен их основной перечень. Предусматривается, что при приобретении товаров (работ, услуг) за пределами Беларуси первичными учетными документами признаются те, которые выписаны поставщиком. Определены случаи, при которых первичный учетный документ, подтверждающий совершение хозяйственной операции, может быть составлен индивидуальным предпринимателем единолично.

Сохранен существующий порядок учета основных средств и нематериальных активов, отдельных предметов в составе оборотных средств, сырья, материалов, готовой продукции и товаров, в том числе учет поступления и реализации товаров в суммовом выражении, а также порядок учета сумм НДС. Закреплено право ИП, осуществляющих оптовую торговлю, вести учет поступления и реализации товаров в суммовом выражении. В настоящее время такой учет вправе вести ИП, осуществляющие розничную торговлю.

Для ИП - плательщиков единого налога упрощается форма книги учета валовой выручки. В ней отражается только валовая выручка от реализации товаров (работ, услуг). Информация (о дате получения товаров; стоимость ввезенных объектов без НДС, ставка ввозного НДС и его сумма, подлежащая уплате) в отношении товаров, в том числе сырья и материалов, основных средств и иного имущества, ввозимых на территорию Беларуси из государств - членов ЕАЭС, данной категорией плательщиков отражается в книге учета сумм НДС.

Кроме того, проектом закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь" индивидуальным предпринимателям предоставляется право определять при исчислении подоходного налога доходы от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по принципу оплаты или по принципу начисления. В связи с этим в положениях проекта постановления порядок учета доходов и расходов определен в зависимости от выбранного плательщиком принципа определения доходов от реализации. Также закреплено, что в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом, индивидуальные предприниматели оформляют письменное решение. При этом принятое ИП решение может быть изменено в случаях изменения законодательства.

С проектом постановления можно ознакомиться на сайте МНС в разделе "Общественное обсуждение законопроектов". Замечания и предложения можно направлять в министерство до 2 января 2019 года на электронный адрес: mns-press@nalog.gov.by с пометкой "Об учете индивидуальных предпринимателей".-0-