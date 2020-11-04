МНС собирает предложения по улучшению электронных сервисов

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам собирает предложения по улучшению электронных сервисов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре МНС.

"Министерство по налогам и сборам предлагает плательщикам принять участие в формировании эффективного электронного взаимодействия и принимает предложения по совершенствованию существующих электронных сервисов, а также внедрению новых", - отметили в пресс-центре.

Предложения можно направлять на электронный адрес контакт-центра налоговых органов call-center@nalog.gov.by.-0-