Мобильные группы во время посевной проведут обследования в организациях АПК

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все облисполкомы объявили с апреля по май месячники безопасности в сельском хозяйстве в период посевной. Активное участие в них принимают государственные инспекторы труда Департамента государственной инспекции труда, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Для профилактики производственного травматизма департамент внимательно подходит к вопросам организации и проведения сельхозработ. "Еще до начала весенней посевной кампании в адрес Министерства сельского хозяйства и продовольствия, комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов направлено информационное письмо, в котором приведен анализ причин несчастных случаев с тяжелыми последствиями. А также рекомендации по обеспечению здоровых и безопасных условий труда работающих", - отметили в Минтруда и соцзащиты.

С начала года территориальные подразделения департамента провели в сельхозорганизациях 122 надзорных мероприятия. Госинспекторы труда также посетили 1046 объектов агропромышленного комплекса в составе мобильных групп, созданных при рай(гор)исполкомах, по оказанию практической и методической помощи нанимателям в области охраны труда. Всего выявлено и предписано к устранению более 15 тыс. нарушений.

Чаще всего допускаются нарушения в содержании и организации рабочих мест, обеспечении работников средствами индивидуальной защиты. Нередко эксплуатируются технически неисправные тракторы, сельскохозяйственные машины и агрегаты. Госинспекторы труда приостановили использование 263 станков, машин, оборудования и механизмов, которые не соответствовали требованиям безопасности. Отстранены от работы 1148 человек, не прошедших инструктаж, проверку знаний по вопросам охраны труда, выполняющих работы без средств индивидуальной защиты. По результатам проверок оштрафованы 80 должностных лиц, привлечены к дисциплинарной ответственности - 33.

С апреля по май территориальными подразделениями департамента запланировано провести 469 обследований в организациях агропромышленного комплекса в составе мобильных групп, из них Витебским областным управлением - 188, Могилевским - 164, Брестским - 44, Гродненским - 42, Минским – 19, Гомельским - 12.

В указанный период департамент также проведет 47 выборочных проверок в соответствии с областными координационными планами, более 50 мониторингов и обследований в организациях АПК.

Благодаря такому вниманию вопросам безопасности удается сократить число несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями. В 2020 году во время посевной не допущено гибели работающих. Один человек получил тяжелую производственную травму.-0-