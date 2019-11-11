Могилевский филиал БелАЗа модернизирует плавильные печи

11 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. В сталелитейном цехе филиала ОАО "БелАЗ" - "Могилевский автомобильный завод имени С.М. Кирова" проводят модернизацию плавильных печей: в декабре текущего года планируется запустить уже третью печь. Обновленная техника позволяет сократить до 20% электроэнергии, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник сталелитейного цеха Александр Вавилов.

"Уже модернизированы две печи, продолжаются работы на третьей. Ее запуск запланирован на декабрь текущего года. В 2020 году приступим к работе на последней, четвертой печи. Основное направление работ - модернизация системы управления и гидравлики. Приблизительная стоимость - $100-150 тыс. Помимо сокращения потребления электроэнергии, все оборудование переходит на компьютерное управление. Это позволяет более точно следить за работой печей во время плавки и исключает возможность ошибок", - отметил Александр Вавилов.

Сталелитейное производство требует огромного количества электроэнергии - до 10 тыс. кВ тратится на одну плавку. "Техническое обновление позволяет сократить потребление энергии каждой печи до 20%", - подчеркнул начальник цеха. Здесь производят литье от 5 кг до 7 т. Основной потребитель - БелАЗ. Продукцию могилевского завода используют для крупногабаритной техники.

Сталелитейный цех филиала ОАО "БелАЗ" в Могилеве состоит из двух частей: модельного цеха, где создаются формы для выплавки, и непосредственно плавильного цеха. Это одно из самых крупных производств в стране. Здесь производится около 12 тыс. т литья в год.-0-