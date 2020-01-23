Москва и Минск могут в ближайшее время найти решения по нефти и газу

23 января, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Россия и Беларусь в ближайшее время могут найти оптимальные решения по нефтегазовым вопросам. Об этом сообщил посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев.

"Несмотря на определенные различия в подходах сторон, оптимальные решения, которые устроят партнеров, должны быть найдены в ближайшее время, что также подтвердит масштаб и практику двустороннего взаимодействия по нефти и газу", - отметил он.

Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что российская сторона учтет запрос Беларуси и готова компенсировать ущерб, нанесенный в прошлом году белорусским нефтеперерабатывающим предприятиям в результате поставок некачественного сырья.

"В соответствии с запросом и документально подтвержденными потерями, понесенными белорусскими нефтеперерабатывающими заводами в связи с поставками некачественной нефти в 2019 году, российская сторона готова компенсировать ущерб. Такая позиция и в этом случае показывает приверженность союзническим отношениям", - отметил он.

По словам дипломата, согласованные сторонами подходы касаются определения окончательных размеров предстоящих выплат. "Это пример того, что стороны готовы слышать аргументы друг друга, учитывать взаимные интересы", - сказал он.-0-

Рапота считает важным выработать долгосрочную формулу цен на нефть и газ "В споре, касающемся нефтяных и газовых проблем, точка еще не поставлена. Поэтому что-то комментировать мне затруднительно, тем более что я не участвую непосредственно в решении этих спорных вопросов", - сказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.