3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мозырский НПЗ заканчивает строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков H-Oil, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

В высокой степени готовности находятся такие объекты, как блок оборотного водоснабжения, районная конденсатная станция, факельная система, операторная с распределительной трансформаторной подстанцией, промпарки. 520 единиц оборудования уже заняли свои места на технологических блоках этого объекта. На площадке растет количество организаций - участников строительства. Так, на комбинированной установке гидрокрекинга во главе с генподрядной организацией ОАО "Промтехмонтаж" и ее филиалами работают 54 субподрядные организации (общая численность задействованных работников приближается к 700). К 90% приблизилось число смонтированного емкостного, технологического и динамического оборудования.

На втором по значимости объекте комплекса H-Oil, установке производства водорода, строительно-монтажные работы приближаются к финальной стадии. Здесь уже завершены прокладка подземных коммуникаций, заливка бетонного покрытия и проездов, возведены фундаменты. Выполнен монтаж металлоконструкций и оборудования. Все оно прошло наружный и внутренний осмотр и покрыто теплоизоляционными материалами.

Аналогичная ситуация на установке производства серы. Ведутся испытания технологических контуров, обкатка технологического оборудования, устранение замечаний и подготовка к пусконаладочным работам. Полностью готовы к вводу в эксплуатацию здания складов установок производства водорода, серы.

Близятся к завершению работы в промпарках установки гидрокрекинга. Их наружное освещение выполнено на 95%. Почти готово здание операторной с распределительной трансформаторной подстанцией.

В высокой степени готовности находятся межцеховые коммуникации: наружные сети водоснабжения и канализации, межквартальные дороги.

Как сообщалось, комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ включает комбинированную установку гидрокрекинга, установки производства водорода и производства серы, 21 объект общезаводского хозяйства. Реализация этого инвестпроекта позволит увеличить выход светлых, более дорогих и востребованных рынком нефтепродуктов до 70% и обеспечить глубину переработки нефти до 90%. Прогнозная стоимость проекта - более $1,2 млрд.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности завода - переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов.-0-