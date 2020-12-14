МТЗ планирует в 2021 году открыть сборочное производство в Каире

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод планирует открыть сборочное производство в Каире (Египет). Об этом сообщил генеральный директор ОАО "МТЗ" Виталий Вовк на встрече с председателем египетской части Белорусско-египетского совета делового сотрудничества, генеральным директором компании Egyptian International Pharmaceutical Industries Ахмедом Келани, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.

"Египетская сторона предлагала несколько площадок. Мы остановились на площадке в Каире, где можно совместить и производство, и фирменную торговлю. Пока все просчитываем, работаем в удаленном режиме. Но я уверен, что движение по проекту будет, так как обе стороны заинтересованы в сотрудничестве. Мы рассчитываем, чтобы сборка тракторов в Каире начнется в 2021 году", - отметил Виталий Вовк.

Виталий Вовк

Что касается торговли, то экспорт МТЗ в Египет в январе - ноябре 2020 года увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Конечно, хотелось бы больше, но помешала пандемия. В ближайшее время надеемся выйти на продажу минимум 1 тыс. тракторов в год. Это без сборки. Если со сборкой, то до 5 тыс. и выше", - подчеркнул гендиректор.

В свою очередь Ахмед Келани выразил заинтересованность в расширении векторов белорусско-египетского взаимодействия. В частности, в ходе нынешнего визита планируется обсудить возможность проектов в фармацевтической промышленности и по переработке вторичных материальных отходов.-0-

Ахмед Келани

Фото МТЗ