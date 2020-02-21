МТЗ поставит в 2020 году в Египет крупную партию техники

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспортные контракты на поставку техники в Египет подписаны во время визита белорусской делегации в Каир, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства промышленности.

МТЗ подписал контракт на поставку в 2020 году 659 единиц тракторов и тракторокомплектов. "Амкодор" заключил меморандум о создании совместного предприятия в Египте по выпуску продукции для нужд сельского хозяйства, строительства, дорожного строительства, коммунального хозяйства, а также контракт на поставку 50 машинокомплектов. МАЗ договорился о поставке 15 машинокомплектов и подписал меморандум о сотрудничестве по продвижению совместного продукта на рынки стран Африки. ОАО "Бобруйскагромаш" заключило рамочный контракт на поставку сельхозтехники (в сборе и машинокомплектов).

Протоколы о намерениях и дилерские соглашения подписали БелАЗ и Минский моторный завод.

"Беларусь и Египет намерены не только расширить производство техники и увеличить взаимный товарооборот, но и совместными усилиями организовать устойчивые продажи и сервисное обслуживание с выходом на рынки соседних африканских государств", - отметили в пресс-службе Минпрома.

Во время визита министр промышленности Беларуси Павел Утюпин провел переговоры с министром торговли и промышленности Египта Невин Гамеа и государственным министром военной промышленности Египта Мохамедом аль-Ассаром. Обсуждены совместные проекты в машиностроении, а также углубление промышленной кооперации и расширение торгово-экономического сотрудничества.

Экспорт организаций Минпрома в Египет в 2019 году составил $102,7 млн, темп роста - 140%. Среди основных товаров, которые поставлялись в минувшем году в Египет, - металлопродукция БМЗ, тракторы и тракторокомплекты МТЗ, сельхозтехника Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов, двигатели Минского моторного завода, погрузчики "Амкодора", автотехника МАЗ.-0-