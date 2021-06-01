МТЗ представит на "Белагро" более 20 единиц техники

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод представит более 20 единиц техники на международной специализированной выставке "Белагро-2021", которая пройдет с 1 по 5 июня в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"В экспозиции Минского тракторного завода - более 20 единиц техники, в том числе 15 тракторов и три мини-трактора. Будут представлены как серийные модели, так и машины, которые только готовятся выйти в серию", - рассказал заместитель начальника управления протокола и рекламы маркетинг-центра ОАО "МТЗ" Сергей Петухов.

Премьера выставки - опытный образец модели BELARUS-2022.4 с двигателем Cummins мощностью 210 л.с. На трактор установлена система автоматического подруливания, которая применяется в системах точного земледелия. В память бортового компьютера закладывается карта поля. Первый проход тракторист делает сам, второй и последующий система отсчитывает от пройденного следа и автоматически направляет трактор по точно заданной траектории уже без участия водителя.

"Среди представленных на "Белагро-2021" тракторов - три модернизированные "восемьдесят двойки": с отвалом ОСИГ-25, погрузчиками ПМ-10М и Stoll", - отметили в пресс-службе.

Также гости выставки смогут увидеть тракторы BELARUS-3525 с дисками и рамой черного цвета в агрегате с восьмикорпусным плугом и BELARUS-4522 в новом дизайне и с широкими колесами. Мощность моделей - 350 л.с и 450 л.с. соответственно.-0-