МТЗ цифровизирует производство

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод приступил к масштабному проекту: он внедряет цифровую систему проектирования и подготовки производства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.

"Главная задача - повысить эффективность и конкурентоспособность завода, чтобы он мог больше зарабатывать, получать максимальную прибыль. С переходом на "цифру" планируем не менее чем в три раза сократить количество ошибок при разработке деталей и узлов, что уменьшит вероятность брака. Улучшится качество конструкторской, технологической и эксплуатационной документации", - рассказал руководитель проекта Михаил Ледвик.

По его словам, повысится профессиональный уровень инженеров. "У них станет меньше рутинной работы и будет больше времени на творчество, на рационализаторские идеи, инновации. Все это позволит значительно ускорить разработку и подготовку производства новых образцов техники, вывод их на рынок", - пояснил Михаил Ледвик.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. МТЗ ведет активную деятельность на рынках более чем 60 государств и имеет сборочные производства в разных уголках планеты.-0-