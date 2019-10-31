МВФ может пересмотреть прогноз по росту экономики Беларуси после миссий в Минске - Заборовский

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный валютный фонд может пересмотреть прогноз по росту экономики Беларуси после нынешней миссии и предстоящих консультаций по Статье IV устава фонда. Такое мнение высказал советник исполнительного директора МВФ Александр Заборовский на "Кастрычніцкім эканамічным форуме", передает корреспондент БЕЛТА.

Во время форума

"На сегодня благодаря диалогу Беларуси и МВФ у фонда появилось намного больше информации, чтобы этот прогноз обновить, и это очень хороший знак. Интенсивные дискуссии, которые идут, помогут получить миссии фонда необходимую информацию, которая позволит по результатам миссии по Статье IV прогноз пересмотреть", - считает Александр Заборовский.

"В качестве эксперта, а не представителя МВФ могу сказать: есть ощущение, что по итогам миссии по IV статье и публикации отчета прогноз будет пересмотрен", - добавил он.

Миссия Международного валютного фонда по оценке экономической ситуации в Беларуси работает с 29 октября по 5 ноября. В начале 2020 года ожидается миссия МВФ по Статье IV устава фонда. В соответствии с этой статьей с государствами-членами проводятся двусторонние обсуждения, обычно каждый год. Группа сотрудников МВФ приезжает в страну, собирает экономическую и финансовую информацию и обсуждает с официальными органами изменения в экономике и экономическую политику. По возвращении в штаб-квартиру МВФ персонал готовит доклад.

Ранее МВФ дал прогноз по росту экономики Беларуси в 2020 году 0,3%.-0-