МВФ может пересмотреть прогноз по росту экономики Беларуси после миссий в Минске - Заборовский

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный валютный фонд может пересмотреть прогноз по росту экономики Беларуси после нынешней миссии и предстоящих консультаций по Статье IV устава фонда. Такое мнение высказал советник исполнительного директора МВФ Александр Заборовский на "Кастрычніцкім эканамічным форуме", передает корреспондент БЕЛТА.
"На сегодня благодаря диалогу Беларуси и МВФ у фонда появилось намного больше информации, чтобы этот прогноз обновить, и это очень хороший знак. Интенсивные дискуссии, которые идут, помогут получить миссии фонда необходимую информацию, которая позволит по результатам миссии по Статье IV прогноз пересмотреть", - считает Александр Заборовский.
"В качестве эксперта, а не представителя МВФ могу сказать: есть ощущение, что по итогам миссии по IV статье и публикации отчета прогноз будет пересмотрен", - добавил он.
Миссия Международного валютного фонда по оценке экономической ситуации в Беларуси работает с 29 октября по 5 ноября. В начале 2020 года ожидается миссия МВФ по Статье IV устава фонда. В соответствии с этой статьей с государствами-членами проводятся двусторонние обсуждения, обычно каждый год. Группа сотрудников МВФ приезжает в страну, собирает экономическую и финансовую информацию и обсуждает с официальными органами изменения в экономике и экономическую политику. По возвращении в штаб-квартиру МВФ персонал готовит доклад.
Ранее МВФ дал прогноз по росту экономики Беларуси в 2020 году 0,3%.-0-