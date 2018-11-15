МВФ отмечает рост доверия к национальной валюте в Беларуси

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава миссии Международного валютного фонда в Беларуси Жак Миньян отметил в беседе с журналистами рост доверия к национальной валюте в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хотелось бы отметить работу в области снижения уровня долларизации белорусской экономики. В этой сфере достигнут прогресс, и в последние два-три года мы наблюдаем рост доверия к национальной валюте в Беларуси. Это является важным приоритетом в работе Национального банка и, на наш взгляд, должно оставаться одним из приоритетов", - сказал Жак Миньян.

Глава миссии МВФ в Беларуси подчеркнул, что нынешний курс денежно-кредитной политики, проводимой Национальным банком, является правильным и соответствует цели по инфляции. Международный валютный фонд также поддерживает поэтапный переход к инфляционному таргетированию. "Это постепенный процесс, это движение в верном направлении", - отметил он.-0-