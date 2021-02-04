На БелАЭС выполнили первоочередные меры нацплана по итогам стресс-тестов

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской атомной электростанции уже выполнили первоочередные меры национального плана действий по итогам стресс-тестов АЭС, сообщил ведущий инженер отдела надежности и анализа безопасности ГП "Белорусская АЭС" Николай Карпенко сегодня в пресс-центре БЕЛТА.

"Выполнены первоочередные пункты, которые однозначно повышают наш уровень безопасности. Это касается в основном комплектования оборудования, которое обеспечит готовность к преодолению запроектных аварий при любых условиях. Также выполнен ряд пунктов, которые носят расчетный и аналитических характер", - рассказал Николай Карпенко. В частности, выпущены отчеты по анализу сейсмической безопасности, по анализу зон управления энергоблоков АЭС в условиях запроектных аварий и т.д.

Говоря о готовности БелАЭС к различным нештатным ситуациям, Николай Карпенко пояснил, что в проекте станции содержатся "самые передовые технические решения и инженерные изыскания". "Поэтому на данный момент, мне кажется, проект Белорусской АЭС, в основе которого лежит проект "АЭС-2006", самый передовой в мире", - сказал он.

В феврале запланирован визит на Белорусскую АЭС группы европейских экспертов в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов. Визит готовится Европейской группой регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG). Эксперты ознакомятся с реализованными на площадке АЭС проектными решениями по итогам стресс-тестов.

"В целом управление безопасностью - это не разовый проект. Было бы неправильно, если бы мы занимались безопасностью станции от случая к случаю. Процесс управления безопасностью нескончаемый - технологии развиваются, нормативные требования изменяются и становятся более жесткими. Поэтому мы не можем сидеть на месте и постоянно должны заниматься этим вопросом", - резюмировал представитель БелАЭС.

Как сообщалось, Беларусь в добровольном порядке в 2016-2018 годах провела по процедуре Европейского союза стресс-тесты АЭС, в ходе которых детально проанализирована устойчивость атомной электростанции к внешним природным воздействиям и их сочетанию. Документ содержит 23 мероприятия со сроками их реализации с 2019 по 2025 год.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 2021 году, второй будет введен в I полугодии 2022-го.-0-

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