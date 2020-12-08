На белорусские НПЗ в декабре поступит около 1,64 млн т российской нефти

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8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусские НПЗ (Мозырский НПЗ и "Нафтан") в декабре поступит около 1,64 млн т российской нефти, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Характер поставок углеводородного сырья на белорусские НПЗ в декабре сохранит ноябрьские параметры. Основными поставщиками будут компании из России, от которых поступит порядка 1,64 млн т нефти", - сказал Александр Тищенко.
Как сообщалось, Мозырский НПЗ помимо этого в декабре получит спотовую поставку 80 тыс. т нефти Azeri light.-0-