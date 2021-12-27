На БУТБ аккредитован новый брокер из России

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООО "Лесной Ресурс", входящее в группу компаний "Лесной Ресурс", стало новым брокером Белорусской универсальной товарной биржи в России, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Частью группы компаний также является международный торговый портал "ЛеснойРесурс.РФ" - одна из крупнейших торговых платформ лесной отрасли России и аккредитованный партнер Российского экспортного центра. "В статусе брокера БУТБ ООО "Лесной Ресурс" будет заниматься привлечением на белорусскую биржевую площадку поставщиков пиломатериалов и другой востребованной продукции, выпускаемой российскими деревообрабатывающими предприятиями. Лесоматериалы планируется продавать как потребителям в Беларуси, так и иностранным клиентам БУТБ через механизм транзитных сделок", - рассказал Роман Янив.

По словам директора группы компаний "Лесной Ресурс" Евгения Роженцева, его стратегическая цель - выйти на первое место в рейтинге активности биржевых брокеров БУТБ по направлению "лесопродукция", причем как по количеству клиентов, так и по объему совершенных сделок. "Прежде всего мы хотим стать единой точкой входа на рынок Беларуси для российских предприятий лесной отрасли. Это задача номер один, и я уверен, что мы с ней успешно справимся. Тем более что с биржевой торговлей мы знакомы не понаслышке, так как у нас уже есть положительный опыт работы на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже", - сказал Евгений Роженцев.

"Кроме того, планируем использовать белорусскую биржевую площадку для продвижения производимой в России лесопродукции в Европу, Азию, Африку и другие перспективные регионы. На нашем торговом портале зарегистрировано более 18 тыс. предприятий, многие из которых, безусловно, заинтересуются возможностями БУТБ. В то же время компании, аккредитованные на белорусской бирже, являются потенциальными деловыми партнерами для пользователей нашего портала. Иными словами, наше сотрудничество с БУТБ носит взаимовыгодный характер и обеспечит положительный экономический эффект как для белорусских, так и для российских субъектов хозяйствования", - подчеркнул директор группы компаний.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

В настоящее время на БУТБ аккредитовано свыше 50 брокерских организаций, в том числе 13 нерезидентов из 9 стран. На долю биржевых брокеров приходится порядка 40% биржевого товарооборота.-0-