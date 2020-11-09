На "Гродно Азоте" из-за проблем в технологическом процессе произошла остановка цеха

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Гродно Азот" из-за проблем в технологическом процессе произошла остановка цеха аммиак-4, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"В понедельник, 9 ноября, в 05:30 из-за проблем в технологическом процессе отделения очистки конвертированного газа произошла остановка компрессора синтез-газа в цехе аммиак-4 со сбросом азотно-водородной смеси на факел", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время ведутся работы по налаживанию технологического процесса и дальнейшего пуска цеха в работу.

"Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет", - добавили в пресс-службе.-0-