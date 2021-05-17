На мероприятиях в Сиане отмечена роль Беларуси в трансграничной электронной коммерции

17 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. Дипломаты посольства Беларуси в КНР по приглашению китайского Министерства коммерции и Департамента коммерции Народного правительства провинции Шэньси приняли участие в церемонии открытия Пятой международной выставки "ЭКСПО стран "Пояса и пути", Торгово-инвестиционном форуме сотрудничества между Востоком и Западом и круглом столе по вопросам сотрудничества в сфере трансграничной электронной коммерции, прошедших в городе Сиань. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусской дипломатической миссии в Пекине.

На церемонии открытия международной выставки выступили министр иностранных дел Китая Ван И, главы МИД ряда стран Центральной Азии, а также представители Государственного комитета по развитию и реформе, Министерства коммерции КНР.

Тематикой обсуждений в рамках круглого стола стала трансграничная электронная торговля и новые возможности для стран "Пояса и пути". В ходе мероприятия старший советник посольства Беларуси Татьяна Харлап выступила с докладом о роли и потенциале Беларуси в развитии трансграничной электронной коммерции стран "Пояса и пути" в евразийском регионе.

Среди основных преимуществ дипломат выделила следующие: открытость белорусской экономики и активное наращивание экспорта качественной белорусской продукции в КНР; выгодную логистику и ряд новых международных проектов в данной сфере, включая проект международного логистического терминала в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" с участием китайской корпорации China Merchants Group, управляющей компании немецкого порта Дуйспорт, Белорусской железной дороги и швейцарской компании "Хупак Интермодал"; расширение межрегиональных связей, в том числе в рамках Года регионов Беларуси и Китая; развитие и стимулирование информационных технологий.

По итогам конференции китайской стороной обнародован трехлетний план действий по совершенствованию работы китайского железнодорожного экспресса Chang'an, выполняющего перевозки по маршруту Китай - Европа - Китай через Беларусь.-0-

Сенько обсудил в Институте "Цзиньтай" развитие китайской медицины в Беларуси

Фото белорусской дипломатической миссии в Пекине