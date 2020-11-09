На международном форуме по торговле и логистике в Шанхае обсудили оптимизацию перевозок Китай-Европа

9 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь приняла участие в международном форуме по торговле и логистике, который состоялся в рамках III Китайской международной выставки импортных товаров и услуг в Шанхае. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве Беларуси в КНР.

Международный форум по торговле и логистике был организован Китайской ассоциацией транспорта и коммуникаций при поддержке Министерства транспорта КНР. Участники подчеркнули значимость сохранения торговых и логистических цепочек, которые ощущают негативное влияние эпидемиологической ситуации.

Особое внимание участников форума было направлено на развитие и оптимизацию контейнерных экспресс-перевозок по маршруту Китай - Европа, большая часть которых проходит по территории Беларуси.

Национальная экспозиция Беларуси в рамках международной выставки открылась 5 ноября в онлайн-формате и продлится до 14 января 2021 года. Она будет развернута на интерактивной выставочной платформе, где белорусские производители на виртуальных выставочных стендах смогут продемонстрировать китайскому бизнесу широкий спектр продукции и услуг, перспективных для продвижения на китайский рынок.

В 2019 году во II Китайской международной выставке импортных товаров и услуг приняли участие компании из 181 государства, выставку посетили свыше 940 тыс. китайских и иностранных покупателей, общая сумма заключенных контрактов и договоренностей превысила $71 млрд. В том числе белорусскими экспонентами были заключены контракты и соглашения на поставку в Китай продукции на общую сумму около $173 млн.-0-