На ММЗ рассказали о мерах по обеспечению бесперебойной работы сельхозтехники во время посевной

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Минском моторном заводе определены меры по обеспечению работоспособности фирменных двигателей, установленных на технику белорусского производства и находящихся в эксплуатации сельскохозяйственной отрасли во время посевной кампании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "Управляющая компания холдинга "ММЗ".

В полевых работах 2019 года задействовано более 54 тыс. тракторов МТЗ, комбайнов "Гомсельмаш", погрузчиков "Амкодор", автомобилей МАЗ и другой техники, укомплектованной минскими двигателями, из которых 2633 на сегодня являются гарантийными. Для оперативного решения вопросов по их восстановлению и обслуживанию на ММЗ создан мобильный штаб. На ежедневных совещаниях поддерживается оперативная связь с облисполкомами и районными администрациями по проведению полевых работ и функционированию техники. "На сегодня серьезных вопросов по работе двигателей на технике в полях не возникало", - отметили в пресс-службе.

Специалисты отдела технического сервиса моторного завода работают по плавающему графику: в будние дни до 20.00 организовано дежурство слесарей, инженеров и ремонтников, в выходные и праздники - до 16.00. В режиме горячей линии проводится телефонное консультирование потребителей по всем вопросам, связанным с обслуживанием и работой моторов. "В период массовых полевых работ на восстановление двигателей понадобится не более суток, - рассказали в пресс-службе. - На участке по ремонту двигателей создан подменный фонд: в случае серьезной поломки потребителю будет выдан мотор на временную замену. Дополнительно склад укомплектован полной номенклатурой запасных частей, которые могут понадобиться для ремонта. По заявкам сельхозпредприятий организован выезд мобильной бригады с соответствующим оборудованием и комплектом деталей для устранения отказов гарантийных двигателей на местах в любой точке страны. В случае острой необходимости количество бригад будет увеличено соизмеримо поступающим заявкам".

Негарантийные моторы подлежат восстановлению на участке фирменного ремонта цеха сборки и испытания моторов ММЗ в круглосуточном режиме работы. Создан и постоянно пополняется запас деталей и узлов собственного производства, покупных изделий и комплектующих, обеспечивающий возможность эффективного и быстрого восстановления двигателей или удовлетворения запросов потребителей через фирменный магазин производства. В период активных полевых работ необходимость обеспечения работоспособности техники на полях имеет приоритет даже перед потребностями цикла конвейерного производства моторов, подчеркнули в ММЗ.

Минский моторный завод, которому в 2018 году исполнилось 55 лет, специализируется на разработке и производстве современных трех-, четырех-, шести-, восьмицилиндровых дизельных двигателей в диапазоне мощностей от 35 до 460 л.с. Двигатели поставляют на производственные конвейеры 49 предприятий Беларуси, России, других стран СНГ и дальнего зарубежья.-0-