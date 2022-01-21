На Мозырском НПЗ приступили к монтажу уникального оборудования

21 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мозырский НПЗ вступил в завершающую стадию пусковых операций на комбинированной установке гидрокрекинга производства по переработке тяжелых нефтяных остатков Н-Oil, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Как уточнили на Мозырском НПЗ, сейчас на реакторном блоке нового технологического объекта специалисты ведут монтаж эбуляционных насосов. В мире эксплуатируются лишь единичные экземпляры подобного оборудования. "Операция ювелирная и крайне ответственная, поэтому все усилия и мысли специалистов, задействованных в этом процессе, максимально сконцентрированы на качественном и своевременном выполнении монтажа эбуляционных насосов. После окончания этих работ пусковые операции продолжатся в среде водорода и дизельного топлива с переходом на более тяжелое сырье", - пояснили на предприятии.

Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil) - самый масштабный проект в инвестиционном и производственном плане за всю историю предприятия. Его оценочная стоимость - около $1,5 млрд. По сути, комплекс является заводом в заводе. Он включает три основные установки: гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, производства водорода и производства серы, а также 21 объект общезаводского хозяйства. Реализация проекта позволит увеличить глубину переработки нефти до 90%.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности: переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Товарная продукция Мозырского НПЗ экспортируется в более чем 20 стран.-0-