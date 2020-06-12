На первый энергоблок БелАЭС доставлена передвижная дизель-генераторная станция

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На площадку первого энергоблока БелАЭС доставлена передвижная дизель-генераторная станция, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Министерства энергетики Ольга Козлович.

"В соответствии с рекомендациями МАГАТЭ, а также национальным планом действий по итогам стресс-тестов Белорусской атомной электростанции для повышения ее безопасности на площадку первого энергоблока доставлена передвижная дизель-генераторная станция", - сообщила Ольга Козлович.

Проектом АЭС определены технические решения по подключению резервной дизель-генераторной станции в случае необходимости. "В период эксплуатации первого энергоблока БелАЭС дизель-генераторная станция будет находится в состоянии постоянного дежурства и, если такая необходимость возникнет, - обеспечит работу технологического оборудования систем безопасности первого энергоблока", - пояснила пресс-секретарь.

По ее словам, в настоящее время на первом энергоблоке проводится весь необходимый комплекс работ по подготовке к этапу физпуска.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго - в 2021-м.-0-