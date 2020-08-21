На Петриковском ГОК провели первую отгрузку удобрений

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Петриковском ГОК произведена первая отгрузка удобрений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ОАО "Беларуськалий".

"Партия розово-красного мелкого хлористого калия объемом 28,64 т была отгружена со склада Петриковского рудоуправления навалом в автотранспорт. Заказчиком первой партии продукции выступило сельскохозяйственное унитарное предприятие "Полесье-Агроинвест", - сообщили на предприятии.

В четвертом квартале 2020 года на петриковской промплощадке ожидается еще одно знаковое событие - запуск первой лавы.

Возведение Петриковского ГОКа является самым масштабным инвестиционным проектом ОАО "Беларуськалий". Проект предполагает строительство рудника и сильвинитовой обогатительной фабрики. Петриковский ГОК будет выпускать 1,5 млн т калийных удобрений в год с возможностью наращивания объемов до 3 млн т.

ОАО "Беларуськалий" является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. В состав предприятия входят четыре рудоуправления, вспомогательные и обслуживающие подразделения.-0-