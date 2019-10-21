ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 21 октября 2019
Минск Малооблачно +17°C
Версия для слабовидящих
Новости
16:56 Витебская область и провинция Шаньдун подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве Регионы
16:34 На погашение и обслуживание госдолга в проекте бюджета на 2020 год предусмотрено Br8,7 млрд Экономика
16:18 В Беларуси 38,1% введенного в январе-сентябре жилья построено для нуждающихся Общество
16:14 Беларусь заинтересована в углублении инвестиционного сотрудничества со Словакией Экономика
16:13 Беларусь готова развивать сотрудничество со Свердловской областью в сельском хозяйстве и строительстве Экономика
16:11 Михаил Захаров назвал состав сборной Беларуси по хоккею на "Турнир четырех наций" Спорт
16:01 Около Br1,8 млрд планируется дополнительно направить в 2020 году на зарплаты бюджетникам Экономика
15:52 Белорусская система мониторинга наркоситуации заинтересовала американцев Общество
15:50 Оркестр Михаила Финберга представит программу памяти Игоря Лученка в Марьиной Горке Афиша
15:41 В проекте бюджета на 2020 год закладывается цена нефти $60 Экономика
15:35 Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 22-24 октября Регионы
15:29 Макей встретился с федеральным министром иностранных дел ФРГ Политика
15:06 Экспериментальный центр для реабилитации наркозависимых сможет принимать до 30 пациентов одновременно Регионы
15:00 Белорусские военные проведут миротворческую операцию на учении в Таджикистане Общество
14:45 Количество пожаров в экосистемах Гомельской области выросло на 53% Регионы
14:42 Галина Адамович: документальное кино - тонкая паутинка отношений с реальными людьми Культура
14:30 Белорусы стали серебряными призерами X Международных парламентских игр Общество
14:26 Румас и Медведев 22 октября проведут переговоры в Москве Политика
14:22 Лукашенко: ЕАЭС состоялся, но есть масса проблем, особенно барьеры Президент
14:22 Белоруска Анна Карасева выиграла этап Кубка мира по выездке в Ратомке Спорт
14:21 Лукашенко о сотрудничестве Беларуси и Казахстана: мы прибавим, отношения будут еще лучше Президент
14:18 Петр Васюченко посмертно номинирован на престижную премию в сфере детской литературы Культура
14:12 Традиционные свадебные уборы покажут на выставке в Витебске Культура
14:06 В Ивановском районе из фургона на дорогу выпал мужчина Происшествия
13:54 Соболенко прокомментировала итоги жеребьевки группового этапа WTA Elite Trophy Спорт
13:49 Число принятых на учет пациентов с алкогольной зависимостью за январь-август снизилось на 6% Общество
13:37 Товарооборот БУТБ в январе-сентябре вырос на 16% Экономика
13:32 Мозырянин соорудил у себя дома инсталляцию из арсенала времен войны Происшествия
13:29 Минчанин обманул более десяти человек на $100 тыс. Происшествия
13:25 Боеприпасы времен войны обнаружили в Брестской крепости Происшествия
Все новости
Все новости
Экономика
21 октября 2019, 16:34

На погашение и обслуживание госдолга в проекте бюджета на 2020 год предусмотрено Br8,7 млрд

Фото из архива
Фото из архива

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На погашение и обслуживание государственного долга в 2020 году в Беларуси потребуется Br8,7 млрд. Об этом говорится в статье "Основные подходы к формированию проекта бюджета на 2020 год" начальника главного управления бюджетной политики Минфина Елены Печень, размещенной в журнале "Финансы. Учет. Аудит", сообщает БЕЛТА.

Платежи по обслуживанию государственного долга (около Br2,7 млрд) будут осуществляться за счет доходов республиканского бюджета, в том числе от поступления вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты.

Также планируются несвязанные заимствования в размере $1 млрд 950 млн: на внешних финансовых рынках будут размещены государственные облигации на $1 млрд 350 млн, на внутреннем рынке - на $600 млн. Средства направят на погашение части долга. На эти же цели предусмотрены средства от возврата предоставленных организациям иностранных кредитов (Br525,3 млн), а также Br1,1 млрд остатков средств республиканского бюджета.

"Привлечение несвязанных государственных займов в 2020 году составит не более 75% от погашения государственного долга", - проинформировала Елена Печень.

В целом республиканский бюджет планируется с дефицитом около Br1 млрд, из них Br870 млн будет профинансировано за счет внешних займов на реализацию инвестиционных проектов. В основном речь идет о социальной сфере (например, модернизация систем образования, здравоохранения, управления государственными финансами, сектора коммунального хозяйства, реконструкция автомобильных дорог и др.). Обязанность по возврату займов лежит на бюджете.

"Предлагаемые для формирования проекта бюджета подходы предполагают проведение консервативной бюджетной политики, обеспечивающей в полной мере выполнение долговых и социальных обязательств, не создавая при этом угроз для устойчивости бюджетной системы и макроэкономической сбалансированности", - отметила Елена Печень.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
бюджет госдолг
Новости рубрики Экономика
Михаил Мясникович Беларусь заинтересована в углублении инвестиционного сотрудничества со Словакией
Сергей Румас Беларусь готова развивать сотрудничество со Свердловской областью в сельском хозяйстве и строительстве
Фото из архива Около Br1,8 млрд планируется дополнительно направить в 2020 году на зарплаты бюджетникам
Фото из архива В проекте бюджета на 2020 год закладывается цена нефти $60
Фото из архива Товарооборот БУТБ в январе-сентябре вырос на 16%
Во время заседания Беларусь готова обновить парк пассажирской техники Екатеринбурга накануне Универсиады-2023
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко предлагает Свердловской области расширить производственную кооперацию в машиностроении
Лукашенко в преддверии официального визита дал интервью крупнейшему информагентству Казахстана
Беларусь и Куба намерены определить новые векторы экономического взаимодействия - посол
100 000 рублей разыграют уже завтра – присоединяйтесь в прямом эфире!
Топ-новости
Лукашенко 24-25 октября посетит с официальным визитом Казахстан
Лукашенко: ЕАЭС состоялся, но есть масса проблем, особенно барьеры
Онлайн-конференция о подготовке и переподготовке безработных пройдет в БЕЛТА 22 октября
Уборка картофеля завершается в Беларуси
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 октября из-за тумана
В Беларуси 38,1% введенного в январе-сентябре жилья построено для нуждающихся
Госсекретариат Совбеза изучит устранение недостатков по выполнению Директивы №1 Минспортом и Минприроды
Белорусская система мониторинга наркоситуации заинтересовала американцев
В Минске и областных центрах 20 октября побиты температурные рекорды
Выставка "Деревообработка" пройдет в Минске 22-25 октября
Галина Адамович: документальное кино - тонкая паутинка отношений с реальными людьми
В Витебске и Витебском районе маршрутки будут возить переписчиков бесплатно
МТЗ расширяет учебную базу в России
Товарооборот БУТБ в январе-сентябре вырос на 16%
Выступления кандидатов в депутаты по ТВ и радио начинаются в Беларуси
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения - 2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.