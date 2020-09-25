На Поволжской агровыставке купили демонстрационные образцы техники "Гомсельмаша"

25 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Демонстрационные образцы техники "Гомсельмаша" нашли обладателей на XXII Поволжской агропромышленной выставке в пригороде Самары поселке Усть-Кинельский, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

В выставке участвовали представители сельскохозяйственных организаций: от небольших фермерских хозяйств до крупных агропромышленных холдингов, производители сельхозтехники и другие.

На площадках форума была продемонстрирована и пользовалась повышенным вниманием продукция ОАО "Гомсельмаш" и ЗАО СП "Брянсксельмаш". Интерес вызвали зерноуборочные комбайны GS10 MAX и GS12A1, универсальное энергосредство УЭС-2-280А с мульчирующей фрезой и современный кормоуборочный комбайн FS80.

"Демонстрационные образцы нашли своих покупателей прямо на выставке. Зерноуборочный комбайн GS12A1 отправился в Елховский район к индивидуальному предпринимателю Алексею Миронову. УЭС-2-280А с мульчирующей фрезой производства ЗАО СП "Брянсксельмаш" будет использоваться для расчистки территории от древесно-кустарниковой растительности ООО "Колос Поволжья" Красноармейского района. А комбайн GS10 MAX c улучшенными потребительскими свойствами, приобретенный через программу финансирования АО "Росагролизинг", будет работать в КФХ Магомеда-Эмина Мусаева в Похвистневском районе", - уточнили на предприятии.

По оценкам участников выставки, белорусская техника отличается оптимальным соотношением цены и качества.-0-