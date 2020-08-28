На Светлогорском ЦКК проводят диагностику и обслуживание оборудования

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате проводят диагностику и обслуживание оборудования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

"В настоящее время, согласно регламенту технического обслуживания оборудования, на предприятии проводятся диагностика и обслуживание основного и вспомогательного оборудования. На объекте работают порядка 50 подрядных организаций различного профиля. Проводятся плановые ревизии инженерных коммуникаций. Также организованы работы по обновлению некоторых технологических узлов и установок, наведению порядка и благоустройству", - рассказали в пресс-службе.

Указанные мероприятия были начаты 25 августа и завершатся 7 сентября. Все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком и находятся на личном контроле руководства концерна.

Во время посещения Светлогорского ЦКК председатель "Беллесбумпрома" Михаил Касько ознакомился с ходом работ на всех задействованных объектах и заслушал доклады ответственных руководителей. Как отметил генеральный директор комбината Юрий Крук, все подрядные организации придерживаются установленных сроков и объемов работ, контролируется качество их проведения. Предпосылок к каким-либо проблемам нет. Все идет в штатном режиме.-0-