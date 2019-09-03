На участие в проекте ГЧП по реконструкции М10 подано 8 заявлений

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь заявлений подано на участие в конкурсе по пилотному проекту реконструкции автомобильной дороги М10 на принципах государственно-частного партнерства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Накануне, 2 сентября, состоялось заседание комиссии по проведению конкурса, во время которого были вскрыты заявления на участие. "В период, предусмотренный предварительной конкурсной документацией, подано восемь заявлений на участие в конкурсе от организаций, являющихся отдельно взятыми юридическими лицами или лидерами консорциумов юридических лиц, подавших совместное заявление", - проинформировали в Минтрансе. Организации, претендующие на участие в проекте, зарегистрированы в Китае, Турции, Республике Корея, России.

В Минтрансе рассказали, что сначала будет проведена оценка заявлений на соответствие требованиям предварительной конкурсной документации, после чего сформирован список из не более пяти отобранных участников, которым будет предоставлена конкурсная документация.

Как сообщалось, в пилотном проекте ГЧП "Реконструкция автомобильной дороги М10: граница Российской Федерации (Селище) - Гомель - Кобрин, км 109,9 - км 195,15" государственным партнером выступит Министерство транспорта и коммуникаций. Частный партнер будет отвечать за проектирование, реконструкцию, финансирование, содержание и техническое обслуживание пяти участков трассы М10 общей протяженностью 85,25 км. Капитальные затраты оцениваются в 185,8 млн евро. Начало реконструкции - четвертый квартал 2020 года. Проект предусматривает увеличение числа полос с двух до четырех, увеличение допустимой нагрузки на ось с 10 т до 11,5 т и повышение ограничения скорости для легковых автомобилей с 90 км/ч до 120 км/ч, для грузовых - с 70 км/ч до 100 км/ч.-0-