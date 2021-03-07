На втором энергоблоке БелАЭС началась загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок в корпус реактора

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На втором энергоблоке Белорусской АЭС началась загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок в корпус реактора, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.
"7 марта в 19.31 первый имитатор тепловыделяющей сборки (ТВС) загружен в корпус реактора второго энергоблока БелАЭС. Всего их будет загружено 163", - рассказали в пресс-службе.
Имитаторы ТВС являются точной копией тепловыделяющих сборок, полностью повторяя их конструкцию. Они используются вместо штатных ТВС в период пусконаладочных работ для проверки реакторной установки на соответствие проектным характеристикам и требованиям безопасности.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области.-0-