На заправках "Белоруснефти" подешевело дизельное топливо и бензин

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На АЗС "Белоруснефти" сегодня снизились цены - на дизельное топливо на 1 копейку и бензин - на 2 копейки. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
На заправках "Белоруснефти" с 3 января стоимость 1 литра бензина АИ-95-К5 составляет Br1,52, бензина АИ-92-К5 - Br1,41, дизельное топливо стоит Br1,53 за 1 литр.
Как пояснили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим", остальные сети АЗС также имеют право снизить у себя цены на топливо. "Мы устанавливаем предельные максимальные цены, а АЗС могут давать скидки", - отметили в концерне.-0-
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