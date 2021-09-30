30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Нафтан" планирует начать промышленную эксплуатацию комплекса замедленного коксования в ноябре. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора предприятия Глеб Макаревич на полях международной отраслевой конференции "Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница", передает корреспондент БЕЛТА.
"На сегодня установка полностью построена. Сейчас пусконаладочные работы. Предполагаю, что на промышленную эксплуатацию выйдем в ноябре", - сказал Глеб Макаревич.
Как сообщалось, реализация инвестпроекта позволит увеличить глубину переработки нефти до 90% с увеличением выхода светлых нефтепродуктов до 65%, повысить производство бензина и дизельного топлива, а также снизить производство мазута. Стоимость инвестпроекта превысила $1 млрд.-0-