Наибольший рост промпроизводства среди стран ЕАЭС в январе-августе наблюдался в Беларуси

1 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Наибольший рост промышленного производства среди стран Евразийского экономического союза за восемь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом наблюдался в Беларуси. Это следует из экспресс-обзора Департамента статистики Евразийской экономической комиссии, сообщает БЕЛТА.

"Увеличение промышленного производства в январе - августе 2021 года наблюдалось в Беларуси - на 8,6%, России - на 4,5%, Казахстане - на 2,4% и Армении - на 1,0%, снижение на 7,3% - в Кыргызстане", - говорится в экспресс-обзоре.

В целом в ЕАЭС в январе - августе 2021 года объем промышленного производства составил 104,5% к уровню января - августа 2020 года. "Объем производства в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в ЕАЭС увеличился на 1,7%, в обрабатывающей промышленности - на 5,4%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - на 7,6%, водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов - на 18,9%", - добавили в ЕЭК.-0-