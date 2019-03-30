НАИП представит инвестиционные возможности Беларуси на выставке в Ганновере

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное агентство инвестиций и приватизации примет участие в крупнейшей в мире выставке высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации Hannover Messe 2019, которая пройдет с 1 по 5 апреля в Ганновере (Германия), сообщили БЕЛТА в агентстве.

Посетители форума смогут ознакомиться со всеми ключевыми технологиями и основными областями промышленности - от исследований и разработок, промышленной автоматизации, ИТ, промышленного снабжения, производственных технологий и услуг до энергетики и мобильных технологий.

НАИП также готовит свой стенд. Сотрудники агентства представят инвестиционные возможности Беларуси и проекты, которые реализуются при поддержке Всемирного банка, по привлечению стратегических инвесторов на крупные отечественные предприятия, в числе которых открытые акционерные общества "8 Марта", "Лента", "Лакокраска", "Крион", а также "Минский маргариновый завод".

Ярмарка Hannover Messe в Германии - одна из крупнейших в мире выставок высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации. Каждый год на ней предоставляются уникальные возможности для установления международных контактов, налаживания сотрудничества, привлечения инвестиций и расширения рынков сбыта. Первая Ганноверская ярмарка открылась в 1947 году. Сейчас ее площадь превышает более 450 тыс. кв.м.-0-