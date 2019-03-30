Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
30 марта 2019, Сб
+12°C
Малооблачно EUR 2.3889
USD 2.1285
RUB 3.2871
Главное
Во время встречи Лукашенко: Беларусь готова сотрудничать с ЕС, но с учетом национальных интересов
Президент
Румас: главный инструмент роста зарплаты - повышение эффективности предприятий
Экономика
Ермолович: есть потенциальный спрос для нового выхода Беларуси на рынок еврооблигаций
Экономика
В Беларуси приняты дополнительные меры по наведению порядка в системе расчетов при строительстве
Президент
До +17°С ожидается в Беларуси 31 марта
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Вокалиста The Prodigy похоронили под песни фанатов
12:11 В мире
ФОТОФАКТ: В Могилеве высаживают деревья для создания заградительной зеленой зоны
12:03 Регионы
Российский перевозчик пытался вывезти из Беларуси свыше 20 т яблок под видом чипсов
11:40 Происшествия
Заседание Экспертного совета стран СНГ по проблемам диабета пройдет в Минске
11:37 Регионы
В Индийском океане произошло землетрясение магнитудой 6,0
11:27 В мире
До +17°С ожидается в Беларуси 31 марта
11:10 Общество
Алексей Александров по итогам ЧЕ по шахматам сыграет на Кубке мира
10:55 Спорт
В Словакии проходит второй тур президентских выборов
10:41 В мире
НАИП представит инвестиционные возможности Беларуси на выставке в Ганновере
10:34 Экономика
Президента МОК выберут в 2021 году в Афинах
10:19 Спорт
В США Boeing 737 экстренно приземлился из-за запаха топлива на борту
10:13 В мире
Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля
10:05 Калейдоскоп
У берегов Соломоновых Островов произошло землетрясение магнитудой 5,0
10:00 В мире
Минск в "Час Земли" отключит подсветку знаковых архитектурных объектов
09:53 Регионы
В Витебске молодежь и педагоги встретятся с космонавтом Олегом Артемьевым
09:46 Регионы
В Лондоне прошли массовые протесты сторонников Brexit
09:37 В мире
Значительная часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества
09:33 В мире
Обновленный мотобольный стадион откроют в Лунинце
09:25 Регионы
В Украине объявлен день тишины перед выборами президента
09:22 В мире
Улицы Теслы, Белградская, Банцеровская и сквер Евфросинии Полоцкой появились в Минске
09:17 Регионы
Все новости
Темы
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Большой разговор: обратная связь Большой разговор: обратная связь
Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

НАИП представит инвестиционные возможности Беларуси на выставке в Ганновере

Экономика 30.03.2019 | 10:34
Фото Hannover Messe
Фото Hannover Messe

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное агентство инвестиций и приватизации примет участие в крупнейшей в мире выставке высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации Hannover Messe 2019, которая пройдет с 1 по 5 апреля в Ганновере (Германия), сообщили БЕЛТА в агентстве.

Посетители форума смогут ознакомиться со всеми ключевыми технологиями и основными областями промышленности - от исследований и разработок, промышленной автоматизации, ИТ, промышленного снабжения, производственных технологий и услуг до энергетики и мобильных технологий.

НАИП также готовит свой стенд. Сотрудники агентства представят инвестиционные возможности Беларуси и проекты, которые реализуются при поддержке Всемирного банка, по привлечению стратегических инвесторов на крупные отечественные предприятия, в числе которых открытые акционерные общества "8 Марта", "Лента", "Лакокраска", "Крион", а также "Минский маргариновый завод".

Ярмарка Hannover Messe в Германии - одна из крупнейших в мире выставок высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации. Каждый год на ней предоставляются уникальные возможности для установления международных контактов, налаживания сотрудничества, привлечения инвестиций и расширения рынков сбыта. Первая Ганноверская ярмарка открылась в 1947 году. Сейчас ее площадь превышает более 450 тыс. кв.м.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
IT, выставка, Германия, инвестиции, информационные технологии, исследование, разработки, форумы
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
Администрация Президента проверит, как на местах решают поступившие на "Большой разговор" вопросы граждан
Курц отмечает важную роль Беларуси в мирном урегулировании в регионе
Картина дня: переговоры Лукашенко с Курцем, новации в лесном хозяйстве и БелАЭС на финише стройки
Румас поручил до 1 апреля провести проверку сельхозпредприятий Гомельской области
Министры и главы госкомитетов в апреле проведут приемы граждан и юрлиц в Совмине
Анфимов поручил помочь многодетной семье витебчан в строительстве дома
Соболенко и Мертенс вышли в финал парного разряда турнира в Майами
ФОТОФАКТ: В Могилеве высаживают деревья для создания заградительной зеленой зоны
В США Boeing 737 экстренно приземлился из-за запаха топлива на борту
РЕПОРТАЖ: Энергетический автобан и подготовка к завозу топлива - как выглядит БелАЭС на финише стройки
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3889 BYN 2.385 BYN 2.39 BYN
USD
2.1285 BYN 2.125 BYN 2.129 BYN
RUB
3.2871 BYN 3.281 BYN 3.289 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко о встрече с Курцем: мы не просто обсуждали политику, прежде всего говорили об экономике
Все видео

Фотоновости

В Светлогорском районе уже засеяно более 40% площадей под яровые зерновые
Все фото

Инфографика

Временные ограничения на республиканских автодорогах На республиканских автомобильных дорогах действуют сезонные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Беларусь и Австрия должны наращивать двустороннее сотрудничество и прежде всего в торговле - Лукашенко
В Беларуси приняты дополнительные меры по наведению порядка в системе расчетов при строительстве
Лукашенко назначил представителей государства в органах управления хозяйственных обществ
Политика
Себастьян Курц Курц выступает за дальнейшее выстраивание добрых долгосрочных отношений между Австрией и Беларусью
Дапкюнас и Цуй Цимин обсудили участие в форуме "Один пояс и один путь"
МИД о Кастусе Калиновском: не надо делить, кому он больше принадлежит
Происшествия
Фото из архива Бывший директор минского Дворца спорта приговорен к 11 годам лишения свободы
Российский перевозчик пытался вывезти из Беларуси свыше 20 т яблок под видом чипсов
В Подмосковье задержали белоруса за незаконный оборот оружия
Общество
Марианна Щеткина Совместные молодежные и культурные проекты планируется обсудить на VI Форуме регионов Беларуси и России
До +17°С ожидается в Беларуси 31 марта
Беларусь сегодня присоединится к акции "Час Земли"
Регионы
Фото из архива Торговые организации Минска проведут дни скидок в апреле
ФОТОФАКТ: В Могилеве высаживают деревья для создания заградительной зеленой зоны
Заседание Экспертного совета стран СНГ по проблемам диабета пройдет в Минске
Спорт
Во время матча "Неман" в овертайме обыграл у себя дома "Шахтер" и лидирует в полуфинальной серии плей-офф экстралиги - 3:2
Алексей Александров по итогам ЧЕ по шахматам сыграет на Кубке мира
Президента МОК выберут в 2021 году в Афинах
Технологии
В соцсети "Одноклассники" появился белорусский язык
В Эстонии разрабатывают датчик для анализа воздуха мобильным телефоном
Соревнования по информационной безопасности пройдут в Минске 30-31 марта
Культура
ZENA. Фото из архива ZENA презентует свою песню на евровизийной вечеринке в Амстердаме
Международный фестиваль к 200-летию Станислава Монюшко пройдет 5-11 апреля в Минске
Неизвестные фото актеров белорусского и советского кино покажут на выставке в Минске
В мире
Фото EPA -EFE Британский парламент вновь отверг соглашение с ЕС об условиях Brexit
Вокалиста The Prodigy похоронили под песни фанатов
В Индийском океане произошло землетрясение магнитудой 6,0
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля
Марсианский вертолет NASA прошел первые тесты
Американские астронавты начали работать в открытом космосе
Газета 7 дней
Весенние краски полевых забот
Главное – не плыть по течению
Личный бронежилет в подарок
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Наталья КАРПОВИЧ. Глава государства: конституционно-правовой статус
Владимир АРЧАКОВ, Олег МАКАРОВ, Алексей БАНЬКОВСКИЙ. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь – взгляд в будущее
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука и семья как составляющие благополучия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия