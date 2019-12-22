НАИП: уже 20 мировых компаний подтверждают участие в первом заседании Совета по иностранным инвестициям

22 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. Уже 20 компаний с мировым именем подтвердили свое участие в первом заседании Совета по иностранным инвестициям при Президенте Беларуси. Об этом сегодня в программе "Неделя" на СТВ сообщил заместитель директора - исполняющий обязанности директора Национального агентства инвестиций и приватизации (НАИП) Денис Мелешкин, сообщает БЕЛТА.

Первое заседание Совета по иностранным инвестициям при Президенте запланировано на февраль 2020 года. Денис Мелешкин отметил, что по проекту указа, который внесен в Администрацию Президента, НАИП будет секретариатом Совета. К подготовке заседания агентство уже приступило. "Разосланы приглашения иностранным компаниям. Мы направили около 30 писем и уже получили подтверждения от 20 крупных компаний с мировым именем", - рассказал руководитель НАИП.

Денис Мелешкин добавил, что сформирован проект повестки дня, программа Совета. Предложения будут внесены Президенту, премьер-министру.-0-