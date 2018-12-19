Налоговая нагрузка на бизнес в Беларуси будет и далее снижаться - Ермолович

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговая нагрузка на бизнес в Беларуси будет и далее снижаться. Об этом сегодня журналистам сообщил министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

Дальнейшее совершенствование налогового законодательства будет осуществляться по двум направлениям. "Во-первых, мы будем вырабатывать предложения по дальнейшему снижению налоговой нагрузки на бизнес и одновременно проводить ревизию налоговых льгот и преференций, налоговых режимов, которые действуют в стране", - сказал министр. Ревизия будет проводиться, с одной стороны, для того, чтобы оценить эффективность этих налоговых льгот, а с другой, чтобы за счет отмены малоэффективных или не дающих результата, компенсировать снижение общей налоговой нагрузки на экономику страны, пояснил Максим Ермолович.

Планируется, что при Министерстве финансов создадут общественно-консультативный совет по налоговой политике. Он будет на регулярной основе рассматривать совместно с бизнес-сообществом предложения по совершенствованию налогового законодательства.

По словам министра, предстоит проанализировать правоприменительную практику новой редакции Налогового кодекса. Кроме того, стоит задача по дальнейшему совершенствованию правил налогообложения физических и юридических лиц. "В рамках общественно-консультативного совета будем разрабатывать новый пакет мер, направленный на совершенствование налогового законодательства, если потребуется - и внесение изменений в Налоговый кодекс", - отметил министр.-0-