Налоговый маневр: последствия для белорусских НПЗ и автомобилистов - интервью

До очередного этапа налогового маневра, который будет проводиться в Российской Федерации, остается меньше месяца. С 1 января 2019 года в России ежегодно будут уменьшаться вывозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты, а налог на добычу нефти (НДПИ) - повышаться соразмерно уменьшению пошлины на нефть. В результате к 2024 году НДПИ полностью заместит пошлину, и цена на российскую нефть для Беларуси станет мировой. О возможных последствиях налогового маневра для белорусской нефтепереработки в интервью БЕЛТА рассказала заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина.

- Налоговый маневр в Российской Федерации не может не повлиять на состояние топливного рынка Беларуси. Насколько сильным оно может оказаться?

- По нашим расчетам, в 2019 году нефть и для российских, и для белорусских НПЗ в условиях налогового маневра при средней котировке $70 за 1 баррель подорожает на $21,3 за 1 тонну. Цена нефти будет ежегодно увеличиваться на обозначенную величину. С 2024 года НПЗ будут покупать нефть по мировой цене.

Все НПЗ, приобретающие нефть по мировой цене, нефтепродукты реализуют по рыночным ценам. В Российской Федерации это понимают, поэтому в налоговом законодательстве предусмотрели систему адресной поддержки переработчикам нефти. Ее цель - не допустить значительного роста цен на АЗС и при этом не потерять нефтеперерабатывающую отрасль. Российские компании, вкладывающие инвестиции в модернизацию, получат возмещение возрастающих затрат на нефть из бюджета в виде отрицательного акциза на нефтяное сырье.

Для сдерживания цен на бензины и дизельное топливо на внутреннем рынке НПЗ России получат так называемый демпфирующий акциз, который позволит сблизить доходность поставок моторного топлива на внутренний рынок и на экспорт.

В нашей стране, добывающей значительно меньше нефти, чем требуется имеющимся мощностям по ее переработке, бюджетных источников для такой поддержки нет. Поэтому белорусская сторона ведет с российской стороной переговоры о возможных компенсациях для Беларуси для создания равных условий работы НПЗ двух стран.

- Как НПЗ готовятся к новым условиям работы?

- Проводится модернизация НПЗ, направленная на увеличение в перспективе выхода светлых, более дорогих нефтепродуктов. Продолжается работа по снижению ими операционных затрат, в 2018 году это позволит сэкономить около $48 млн.

Но только за счет внутренних резервов заводов последствия налогового маневра не компенсировать, ведь стоимость нефти в структуре затрат НПЗ занимает более 80%. А для производства нефтепродуктов нужны и другие ресурсы, на стоимость которых производитель не может оказать влияния, - это электро- и теплоэнергия, катализаторы, реагенты, занимающие суммарно еще около 10%.

Поэтому крайне важно создать условия для нормальной работы НПЗ, при которых они будут иметь минимально необходимый уровень рентабельности, позволяющий платить и поставщикам, и кредиторам.

- Нынешняя кампания по увеличению цен на автомобильное топливо на копейку поможет решению этой задачи?

- Увеличение цены на одну копейку еженедельно - это возможность менее болезненно для потребителя приблизить розничную цену топлива к экономически необходимому уровню.

Сейчас у нас топливо остается в разы дешевле, чем в большинстве стран-соседей. Превышение есть только над российской розницей, и оно остается незначительным - до 7%.

Но при отсутствии компенсаций белорусским переработчикам придется увеличивать разницу по цене с российским рынком, где стоимость топлива будет сохраняться низкой за счет бюджетных дотаций.

Изменение цены топлива на белорусском рынке будет происходить в зависимости от цены закупаемой нефти, курса белорусского рубля, налоговой составляющей, которая занимает сегодня около трети в цене топлива.

- Рассматривается ли вариант снижения акцизов на нефтепродукты на внутреннем рынке?

- На 2019 год проектом бюджета Беларуси предусмотрено снижение акцизов на 25%. По расчетам, в зависимости от ситуации на нефтяном рынке может потребоваться корректировка акцизов в большем размере.

Акцизы с 2019 года в Российской Федерации будут выполнять регулирующую функцию, позволяющую смягчить рост цен на автомобильное топливо. Такой подход целесообразен и для белорусского рынка топлива.

- Есть ли позитивные для Беларуси сценарии развития событий, связанных с налоговым маневром?

- Позитивным для белорусских НПЗ и автомобилистов является снижение цены нефти, которое мы наблюдаем в последние недели. Ведь это создает условия для скорейшего перехода к формульному ценообразованию на нефтепродукты. И, безусловно, мы надеемся, что будут достигнуты договоренности о сохранении условий поставки российской нефти.

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