НАН активно участвует в разработке комплекса мер и механизмов развития экономики - Гусаков

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук активно участвует в разработке комплекса мер и механизмов развития экономики. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Президиума НАН Владимир Гусаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Академия наук всегда активно участвует в разработке целого комплекса механизмов, мер, подходов, методов развития экономики. В Институте экономики НАН создана белорусская экономическая школа - крупный кластер, который призван собирать всех ученых-экономистов страны, чтобы мы могли обсуждать проблемы, вырабатывать предложения, а затем вносить их правительству, Министерству экономики и другим ведомствам для принятия решений", - сказал Владимир Гусаков.

Сегодня Институтом экономики НАН проводится круглый стол "Обеспечение экономического роста Республики Беларусь в условиях новых вызовов и угроз". Основная цель мероприятия - определение возможностей, источников и путей обеспечения экономического роста Беларуси в современных условиях, в том числе с учетом последствий пандемии COVID-19. "По итогам мероприятия мы подготовим наши предложения и рекомендации по текущей ситуации. Должен отметить, что мы избежали многих трудностей благодаря дальновидной политике. У нас не было таких жестких ограничительных мер, как в других странах, где люди сидели по домам, не работали предприятия. После этого восстановить производства значительно сложнее. Ситуация уже стабилизируется, и мы надеемся общими усилиями все преодолеть", - отметил председатель Президиума НАН.

В круглом столе приняли участие представители ведущих научно-исследовательских организаций и учреждений экономического профиля НАН и различных ведомств.-0-